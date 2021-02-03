Гражданина Сирии оштрафовали за участие в акции протеста

Тимирязевский суд Москвы обязал гражданина Сирии выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей за участие в несогласованной акции протеста. Об сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Марию Прохорычеву.

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На мужчину было заведено административное дело по статье 20.2 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации массового мероприятия. Несанкционированные протесты прошли по всей России 23 и 31 января, а также 2 февраля.

Причиной протестов стало задержание оппозиционера Алексея Навального и суд по его делу, на котором ему заменили условный срок на реальный. Многих участников акции в его поддержку в центре Москвы и Санкт-Петербурга также задержали.

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ФОТО: НСН/Святослав Павлов
ТЕГИ:Акции ПротестаСирия
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