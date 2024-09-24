Граждане смогут получить оплату неиспользованных отгулов

В частности, работник сможет либо взять дополнительный день отдыха в течение года со дня выхода на работу в выходной или праздничный день, либо присоединить отгул к отпуску за тот же период.

В случае, если в течение указанного срока отгул не был использован, работодатель должен будет выплатить денежную компенсацию при увольнении сотрудника.

Отмечается, что законопроект был подготовлен во исполнение решения Конституционного Суда РФ. Предполагается, что он вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Ранее социальный психолог Алексей Рощин заявил «Радиоточке НСН», что россияне задерживаются на работе из-за страха, что их уволят, а также из-за проблем в личной жизни, которые они не хотят решать.