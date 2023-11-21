Граждане России стали чаще интересоваться национальной кухней
Сооснователь фудтех-приложения GoldenEgg Фарид Абиев заявил, что в России становится модной национальная кухня, сообщает Газета.Ru.
Согласно результатам проведённого исследования, осенью популярность в стране русской, техасско-мексиканской, израильской, грузинской кухонь выросла почти в два раза.
Так, спрос на северорусскую кухню среди пользователей GoldenEgg увеличился с 13 до 24%, карточки мексиканских ресторанов сохранили 19% граждан (ранее 11%), ресторанами израильской кухни интересуются 15% (ранее 11%).
При этом заведения с итальянской и французской кухнями стали меньше интересовать граждан.
«Классика итальянской и французской кухонь для россиян стала привычной... Русская кухня становится не просто популярной, а модной: появляются концептуальные места, в которых известные нам блюда представлены с другого, принципиально нового ракурса», — указал Абиев.
Ранее в Минпромторге предложили обязать рестораны и другие заведения общепита включать винную продукцию отечественного производства в свои алкогольные карты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru