Граждане России стали чаще интересоваться национальной кухней

Сооснователь фудтех-приложения GoldenEgg Фарид Абиев заявил, что в России становится модной национальная кухня, сообщает Газета.Ru.

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Согласно результатам проведённого исследования, осенью популярность в стране русской, техасско-мексиканской, израильской, грузинской кухонь выросла почти в два раза.

Так, спрос на северорусскую кухню среди пользователей GoldenEgg увеличился с 13 до 24%, карточки мексиканских ресторанов сохранили 19% граждан (ранее 11%), ресторанами израильской кухни интересуются 15% (ранее 11%).

При этом заведения с итальянской и французской кухнями стали меньше интересовать граждан.

«Классика итальянской и французской кухонь для россиян стала привычной... Русская кухня становится не просто популярной, а модной: появляются концептуальные места, в которых известные нам блюда представлены с другого, принципиально нового ракурса», — указал Абиев.

Ранее в Минпромторге предложили обязать рестораны и другие заведения общепита включать винную продукцию отечественного производства в свои алкогольные карты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Федоренко
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