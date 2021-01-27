Граждане Армении смогут въезжать РФ с 1 февраля при отрицательном ковид-тесте

Граждане государств-участников ЕАЭС смогут беспрепятственно пересечь границу РФ при въезде из Армении и Белоруссии, если предъявят отрицательные результаты ПЦР-теста на коронавирус. Об этом пишет «Sputnik.Армения» со ссылкой на главу правительства Никол Пашиняна.

Отмечается, что результаты теста можно будет предъявить через специальное приложение «Путешествую без COVID-19». Пока что проект по возобновлению авиаперелетов между странами запущен в пилотном формате – он продлится с 1 февраля до 1 марта.

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Ранее вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил, что взаимное признание странами ЕАЭС результатов тестов на COVID-19 может стать первым шагом для обеспечения пассажироперевозок.



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