Граждане Армении смогут въезжать РФ с 1 февраля при отрицательном ковид-тесте

Граждане государств-участников ЕАЭС смогут беспрепятственно пересечь границу РФ при въезде из Армении и Белоруссии, если предъявят отрицательные результаты ПЦР-теста на коронавирус. Об этом пишет «Sputnik.Армения» со ссылкой на главу правительства Никол Пашиняна.

Отмечается, что результаты теста можно будет предъявить через специальное приложение «Путешествую без COVID-19». Пока что проект по возобновлению авиаперелетов между странами запущен в пилотном формате – он продлится с 1 февраля до 1 марта.