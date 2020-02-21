Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов

Жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана станет проще получить российские паспорта. Об этом сообщает «Интерфакс», это произойдёт в том случае, если Госдума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства. В частности, от жителей этих стран не будут требовать пятилетнего срока пребывания в России. Кроме того, им не придется доказывать материальное положение.

Также сообщается, что получить гражданство РФ в упрощенной форме можно будет, прожив в совместном браке с иностранцем один год, а не три, как сейчас.

В свою очередь, начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что всех иностранных граждан при въезде в Россию могут обязать проходить дактилоскопию и предоставлять медицинские справки. Согласно действующим правилам, медосмотр обязаны проходить те, кто претендует на трудовую деятельность в РФ или на получение вида на жительство и гражданства.