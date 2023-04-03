МИД объяснил блокировку счетов Института Гете в России

Банковские счета Института Гете заблокированы после аналогичной меры в отношении Русского дома в Берлине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Москва неоднократно предупреждала Берлин о готовности к ответным действиям, отметила спикер внешнеполитического ведомства. Блокировку счетов Захарова назвала соразмерным ответом на ограничения в отношении Российского дома науки и культуры в Германии.

Институт Гете ранее сообщил об отмене языковых экзаменов на ближайшие даты. Сертификаты заведения давали россиянам возможность получить рабочую или учебную визу в Германию.

Новому поколению политиков Германии больше не нужны отношения с Россией, заявил «Радиоточке НСН» немецкий политолог Александр Рар.

