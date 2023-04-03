МИД объяснил блокировку счетов Института Гете в России
Банковские счета Института Гете заблокированы после аналогичной меры в отношении Русского дома в Берлине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Москва неоднократно предупреждала Берлин о готовности к ответным действиям, отметила спикер внешнеполитического ведомства. Блокировку счетов Захарова назвала соразмерным ответом на ограничения в отношении Российского дома науки и культуры в Германии.
Институт Гете ранее сообщил об отмене языковых экзаменов на ближайшие даты. Сертификаты заведения давали россиянам возможность получить рабочую или учебную визу в Германию.
Новому поколению политиков Германии больше не нужны отношения с Россией, заявил «Радиоточке НСН» немецкий политолог Александр Рар.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 836 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+7 737 / сут.
- МИД объяснил блокировку счетов Института Гете в России
- Беспилотник ВСУ атаковал военкомат в Брянской области
- Минпросвещения: изменений в ЕГЭ-2023 не будет
- Додон допустил введение военного положения в Молдавии
- В США заявили о намерении добиться выдачи журналиста Гершковича
- Суд в Москве изберет меру пресечения подозреваемой в убийстве военкора Татарского
- На Украине назвали число полученных МиГ-29
- На Западе допустили причастность Польши и Украины к подрыву «Северных потоков»
- В США предрекли выход России к польской границе при отказе США помогать Украине
- Названы причины ослабления рубля на фоне роста нефтяных цен
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru