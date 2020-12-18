Границу Азербайджана и России закроют из-за COVID-19

Сухопутную границу Азербайджана и России закроют из-за роста заболеваемости COVID-19 в обоих государствах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство Азербайджана в Москве.

В дипломатическом представительстве республики уточнили, что закрытие связано также с введением в Азербайджане строгих карантинных мер. Переход граждан через границу будет запрещён до 1 марта 2021 года.

С начала пандемии коронавирусной инфекции в Азербайджане было зафиксировано 195 422 случаев заболевания. Кабмин республики установил особый карантинный режим до 31 января.

Кроме того, до 18 января на территории государства будут действовать жёсткие карантинные меры. Граждане смогут покидать дома по особым СМС-разрешениям, въезд в 17 крупных городов и районов будет закрыт. Также власти закроют заведения общепита и торговли, за исключением продуктовых магазинов и аптек.

