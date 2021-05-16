Граффити уличных художников появилось на поезде московского метро
Уличные художники расписали один из поездов московского метро. Граффити появилось на вагонах по разрешению Департамента транспорта Москвы.
Над созданием изображения работали пять авторов. Художники оформили стены вагона в тематическом стиле. Его маршрут и дата выхода держат в секрете, отметили в пресс-службе Дептранса.
Решение о создании граффити на поезде столичного метро принято властями в рамках борьбы с вандализмом в качестве эксперимента. Вагоны метро по-прежнему часто становятся объектом внимания вандалов.
Напомним, к 86-ю годовщине с момента открытия столичной подземки с 15 мая на станции «Партизанская» администрация метрополитена открыла выставку советских ретропоездов.
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