Граффити уличных художников появилось на поезде московского метро

Уличные художники расписали один из поездов московского метро. Граффити появилось на вагонах по разрешению Департамента транспорта Москвы.

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Над созданием изображения работали пять авторов. Художники оформили стены вагона в тематическом стиле. Его маршрут и дата выхода держат в секрете, отметили в пресс-службе Дептранса.

Решение о создании граффити на поезде столичного метро принято властями в рамках борьбы с вандализмом в качестве эксперимента. Вагоны метро по-прежнему часто становятся объектом внимания вандалов.

Напомним, к 86-ю годовщине с момента открытия столичной подземки с 15 мая на станции «Партизанская» администрация метрополитена открыла выставку советских ретропоездов.

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ФОТО: РИА Новости//Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ВыставкаХудожникиМосковское МетроМетрополитен
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