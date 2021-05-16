Граффити уличных художников появилось на поезде московского метро

Над созданием изображения работали пять авторов. Художники оформили стены вагона в тематическом стиле. Его маршрут и дата выхода держат в секрете, отметили в пресс-службе Дептранса.

Решение о создании граффити на поезде столичного метро принято властями в рамках борьбы с вандализмом в качестве эксперимента. Вагоны метро по-прежнему часто становятся объектом внимания вандалов.

Напомним, к 86-ю годовщине с момента открытия столичной подземки с 15 мая на станции «Партизанская» администрация метрополитена открыла выставку советских ретропоездов.

