Бочкарев рассказал о планах завершить проходку тоннелей Большого кольца метро в 2021 году
Проходка тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) метро будет завершена 2021 году, рассказал о планах заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«На сегодняшний день выполнена проходка 95% тоннелей Большой кольцевой линии метро. До конца года планируем полностью завершить строительство всех тоннелей, девяти станций БКЛ и реконструкцию станции «Каховская»», – отметил Андрей Бочкарев.
По оценке заместителя мэра, общая строительная готовность БКЛ составляет уже 74%.
«Более 60% на сегодняшний день составляет готовность северо-восточного, южного, юго-западного участков Большого кольца. Готовность второго пускового этапа западного участка БКЛ, куда входят станции «Терехово» и «Кунцевская» – 75%. Завершить его строительство планируем в конце этого года», – подчеркнул заммэра Москвы.
Напомним, на западном участке Большого кольца метро 1 апреля 2021 года уже открылись две станции – «Народное Ополчение» и «Мнёвники». Большая кольцевая линия, которая является главным проектом метростроения, станет самой протяженной в мире, отмечает пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
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