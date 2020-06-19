Град и резкое понижение температуры ожидает москвичей на выходных

После жаркой погоды, превышающей норму на 10 градусов, в столичный регион придет прохлада. В предстоящую субботу зной охладит ливень с градом, а в воскресенье столбик термометра покажет лишь немногим выше +20 градусов, сообщила в эфире НСН главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«В субботу нас ждет неустойчивая погода. Столичный регион будет находиться под влиянием атмосферного фронта, который будет смещаться к нам с севера. Он вновь принесет дожди, местами сильные, с грозами и с градом. Ветер развернется на северо-восточный, порывы при грозе до 15-20 метров в секунду. Максимальная температура в субботу в Москве +26..+28 градусов, в Подмосковье +24..+29 градусов», — рассказала синоптик.