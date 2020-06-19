Град и резкое понижение температуры ожидает москвичей на выходных

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала НСН о погоде в предстоящие выходные.

После жаркой погоды, превышающей норму на 10 градусов, в столичный регион придет прохлада. В предстоящую субботу зной охладит ливень с градом, а в воскресенье столбик термометра покажет лишь немногим выше +20 градусов, сообщила в эфире НСН главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«В субботу нас ждет неустойчивая погода. Столичный регион будет находиться под влиянием атмосферного фронта, который будет смещаться к нам с севера. Он вновь принесет дожди, местами сильные, с грозами и с градом. Ветер развернется на северо-восточный, порывы при грозе до 15-20 метров в секунду. Максимальная температура в субботу в Москве +26..+28 градусов, в Подмосковье +24..+29 градусов», — рассказала синоптик.

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В воскресенье атмосферное давление будет расти. К региону приблизится новый антициклон с северо-запада и жара спадет.

«Местами небольшие дожди возможны в ночь на воскресенье, днем уже без осадков. Будет выглядывать солнце, ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Вместе с ним к нам проникнет более прохладная воздушная масса. Днем в Москве +21..+23 градуса, по области — от +18 до +23 градуса», — добавила Макарова.

В первой половине следующей недели ожидается антициклональная погода. Обойдется без осадков, дни будут солнечные. Ночная температура — около +10 градусов. Днем в понедельник +21..+23 градуса, во вторник +20..+25 градусов. В середине недели Гидрометцентр прогнозирует +22..+27 градусов.

Москвичей также призвали во время грозы находиться подальше от водоемов, не прятаться под одиночными деревьями. Лучше всего переждать непогоду в каком-нибудь укрытии.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Марина МакароваГидрометцентр России
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