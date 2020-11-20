ГП Азербайджана попросила помощи у России в расследовании дела журналиста Пегова
Генпрокуратура Азербайджана попросила правовой помощи у России и других стран в проведении следствия по уголовному делу в отношении россиянина Семена Пегова. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.
По данным азербайджанских правоохранительных органов, журналист, автор проекта WarGonzo Семен Пегов, а также директор «Центра исследований Ближнего Востока и Средней Азии» Семен Багдасаров допустили ряд провокационных заявлений в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».
Генпрокуратура Азербайджана обнаружила в действиях Пегова и Багдасарова элементы публичных призывов к терроризму, действиям против территориальной целостности Азербайджана, а также возбуждения национальной вражды с угрозой насилия.
В связи с этим азербайджанское ведомство отправило официальные ходатайства в российскую Генпрокуратуру и органы других стран для проведения «необходимых следственных действий» в отношении Пегова и Багдасарова.
Генпрокуратура приобщила материалы к ранее возбуждённому уголовному делу против Семена Пегова.
Ранее в октябре в Азербайджане возбудили дело против российского журналиста. Пегову вменяют незаконное пересечение границы и призывы против территориальной целостности Азербайджана.
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