Уголовное дело против военкора Пегова возбудили в Азербайджане
Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении российского журналиста, автора проекта WarGonzo Семёна Пегова, сообщила пресс-служба ведомства. Россиянину вменяют незаконное пересечение границы и призывы к терроризму.
Ранее Пегов опубликовал несколько репортажей из Нагорного Карабаха. Поводом для уголовного преследования послужил факт посещения Ханкенди (Степанакерта), который Баку считает оккупированной территорией.
Отмечается, что Генпрокуратура Азербайджана направила запрос о правовой помощи уполномоченным структурам РФ.
Один из репортажей Пегова ранее вызвал возмущение у эксперта Садата Гулиева, который выразил надежду, что Пегов «будет уничтожен». Из-за этой фразы Следственный комитет РФ начал проверку по статье о возбуждении ненависти и вражды.
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