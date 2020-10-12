Уголовное дело против военкора Пегова возбудили в Азербайджане

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении российского журналиста, автора проекта WarGonzo Семёна Пегова, сообщила пресс-служба ведомства. Россиянину вменяют незаконное пересечение границы и призывы к терроризму.

Ранее Пегов опубликовал несколько репортажей из Нагорного Карабаха. Поводом для уголовного преследования послужил факт посещения Ханкенди (Степанакерта), который Баку считает оккупированной территорией.

Отмечается, что Генпрокуратура Азербайджана направила запрос о правовой помощи уполномоченным структурам РФ.

Один из репортажей Пегова ранее вызвал возмущение у эксперта Садата Гулиева, который выразил надежду, что Пегов «будет уничтожен». Из-за этой фразы Следственный комитет РФ начал проверку по статье о возбуждении ненависти и вражды.

