Готовность северо-восточного участка БКЛ метро превысила 85%

Готовность северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена составила 86%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, сейчас на этом отрезке БКЛ возводятся три станции – «Марьина Роща», «Рижская» и «Сокольники». Станции «Авиамоторная», «Лефортово» и «Электрозаводская» уже построены, временно они работают в составе Некрасовской линии.

В состав участка также входит соединительная ветка в электродепо «Нижегородское». Заммэра отметил, что наивысшая степень готовности – у станции «Сокольники».