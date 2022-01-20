Готовность северо-восточного участка БКЛ метро превысила 85%

Готовность северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена составила 86%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, сейчас на этом отрезке БКЛ возводятся три станции – «Марьина Роща», «Рижская» и «Сокольники». Станции «Авиамоторная», «Лефортово» и «Электрозаводская» уже построены, временно они работают в составе Некрасовской линии.

В состав участка также входит соединительная ветка в электродепо «Нижегородское». Заммэра отметил, что наивысшая степень готовности – у станции «Сокольники».

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«Здесь активно ведутся архитектурно-отделочные работы, продолжается сооружение двух пересадок на Сокольническую линию, установка эскалаторов и монтаж инженерных систем», - рассказал Бочкарёв.

На станциях «Рижская» и «Марьина Роща» близятся к завершению монолитные работы, сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов. Он отметил, что на «Марьиной Роще» уже смонтированы эскалаторы, они станут самыми длинными в московском метро.

Строительство БКЛ является главным проектом столичного метростроения, отметили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы. Длина кольца составит более 70 километров, здесь расположится 31 станция, большинство из которых уже работают.

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ФОТО: Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
ТЕГИ:СтроительствоМосковское Метро
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