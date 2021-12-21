Бочкарев: Проекты БКЛ и ГЭС-2 примут участие в международном конкурсе MIPIM Awards-2022

Проект реконструкции здания бывшей ГЭС-2 и большая кольцевая линия московского метрополитена (БКЛ) примут участие в международном конкурсе в области архитектуры и строительства MIPIM Awards-2022. Об этом рассказал заммэра столицы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В прошлом году на победу в престижной премии MIPIM Awards претендовали восемь московских проектов, три из которых попали в шорт-лист конкурса.

По словам Бочкарева, заявки на участие в нем принимаются до 7 января 2022 года. В конкурсе представлено 12 номинаций, в 10 из которых могут принять участие объекты, которые были реализованы в 2020-2021 годах, а в двух других – проекты, находящиеся в процессе строительства или планируемые к реализации в ближайшее время.

Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, отметил, что конкурс традиционно пройдет в рамках инвестиционной выставки недвижимости МИПИМ, проведение которой в 2022 году запланировано с 15 по 18 марта. По его словам, финальные формы с материалами по проекту можно подать до 24 января.