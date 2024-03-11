«Разбавят сами»: Акцизы «убьют» алкогольные коктейли в банках

«Я, честно говоря, такого решения не понимаю, потому что у нас с мая поднимаются акцизы на такого рода продукцию, в четыре раза увеличиваются. Будет 141 рубль за литр плюс НДС, то есть этот коктейль будет стоить как чугунный мост. На подобные коктейли в банках акциз сейчас порядка 35 рублей за литр. Я не понимаю, зачем они запускаются. Все думают, куда сворачивать. Акциз на виски с января уже поднялся на 4%, больше повышения не будет в этом году, а на коктейль ставка акциза будет еще выше в зависимости от крепости», - рассказал он.

Поэтому, по словам Шапкина, потребители будут «мешать» коктейли самостоятельно дома, а категория покупных вовсе исчезнет.

«Эта банка коктейля теперь будет продаваться за 240 рублей, а не за 80. Кто будет покупать коктейли, которые сами могут намешать? Это сумасшедшие деньги. Сегодня виски можно купить за 400 рублей и намешать с чем хотите. Сейчас коктейли просто уйдут с полок, перейдут в категорию пивных напитков, а коктейли люди будут готовить сами, разбавляя на свое усмотрение. Мода на коктейли к нам уже пришла. А категория покупных коктейлей акцизами сведена к нулю. Уже можно сказать, что ее не будет», - заключил собеседник НСН.

Ранее российский производитель алкоголя Ladoga начал производство виски на предприятиях Goalong Distillery в Китае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

