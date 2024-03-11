«Разбавят сами»: Акцизы «убьют» алкогольные коктейли в банках
Павел Шапкин заявил НСН, что цены на коктейли в магазинах вырастут в три раза уже с мая.
Россияне перестанут покупать алкогольные коктейли в магазинах, так как цена за банку уже в мае поднимется с 80 до 240 рублей из-за увеличения акцизов, рассказал глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в разговоре с НСН.
Ужесточение конкуренции среди локальных брендов виски может подталкивать производителей напитка к выходу в новые сегменты. Так, владеющая второй по продажам маркой виски Steersman Stellar Group задумалась о запуске одноименных коктейлей с колой крепостью 12%, пишет «Коммерсант». Продажи таких напитков растут, но участники рынка опасаются снижения спроса после индексации акцизов.
«Я, честно говоря, такого решения не понимаю, потому что у нас с мая поднимаются акцизы на такого рода продукцию, в четыре раза увеличиваются. Будет 141 рубль за литр плюс НДС, то есть этот коктейль будет стоить как чугунный мост. На подобные коктейли в банках акциз сейчас порядка 35 рублей за литр. Я не понимаю, зачем они запускаются. Все думают, куда сворачивать. Акциз на виски с января уже поднялся на 4%, больше повышения не будет в этом году, а на коктейль ставка акциза будет еще выше в зависимости от крепости», - рассказал он.
Поэтому, по словам Шапкина, потребители будут «мешать» коктейли самостоятельно дома, а категория покупных вовсе исчезнет.
«Эта банка коктейля теперь будет продаваться за 240 рублей, а не за 80. Кто будет покупать коктейли, которые сами могут намешать? Это сумасшедшие деньги. Сегодня виски можно купить за 400 рублей и намешать с чем хотите. Сейчас коктейли просто уйдут с полок, перейдут в категорию пивных напитков, а коктейли люди будут готовить сами, разбавляя на свое усмотрение. Мода на коктейли к нам уже пришла. А категория покупных коктейлей акцизами сведена к нулю. Уже можно сказать, что ее не будет», - заключил собеседник НСН.
Ранее российский производитель алкоголя Ladoga начал производство виски на предприятиях Goalong Distillery в Китае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сын Канделаки покинул «Новую фабрику звезд» из-за ненавистников
- Адвокат заявил о начале судебного процесса Киркорова против Успенской
- Голикова: Реальная зарплата в РФ за 6 лет выросла более чем на 30%
- Футбольные сборные России и Белоруссии договорились о товарищеском матче
- Глава ГУР Украины заявил о подготовке серьезной военной операции в Крыму
- В Абхазии задумались над безлимитным вином в отелях
- Новак: Кабмин не планирует вводить госрегулирование цен на АЗС
- Россияне считают Климову и Ходченкову самыми красивыми актрисами
- На российско-латвийской границе под Псковом пресекли ввоз 1,7 тысячи пуль
- Уголовное дело возбудили после обрушения козырька магазина в Казани
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru