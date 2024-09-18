«Готов на многое»: Действия Бакальчука у офиса Wildberries назвали демонстрацией силы
Развод Татьяны Бакальчук и Владислава Бакальчука в ситуации с Wildberries - вторичен, обе стороны сейчас ведут активную борьбу за бизнес, заявил НСН юрист Иван Соловьев.
Владислав Бакальчук хочет показать себя с сильной стороны в разбирательствах с Wildberries и ее основательницей Татьяной Бакальчук, сейчас конфликт находится в активной фазе. Об этом НСН заявил доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.
Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук заявила о неудачной попытке рейдерского захвата офисов компании в Москве со стороны Владислава Бакальчука. По ее словам, в результате инцидента ранены трое человек. При этом ряд Telegram-каналов сообщал о стрельбе у офиса компании на Романовом переулке. Сам Владислав заявил, что прибыл сегодня в офис в бизнес-центр «Романов Двор» с коллегами на переговоры по поводу остановки строительства складов, однако подвергся нападению. Соловьев отметил, что данная ситуация - тревожный сигнал и необходимо тщательное разбирательство.
«Причины всего этого могут быть разные. Если господин Бакальчук прибыл, например, с судебным решением и со службой судебных приставов исполнять это судебное решение, и было оказано противодействие, то это одна история. Или он прибыл с ЧОПом непонятным. Надо понимать, какое оружие было применено, законность применения этого оружия. То есть была ли реально угроза? Кто начал, как говорится, первым? Но факт самой стрельбы говорит о том, что господин Бакальчук готов на многое для того, чтобы в этом конфликте показать себя с сильной стороны. И это, бесспорно, не может не вызывать тревогу. Сначала мы видели у них словесные перепалки в публичном пространстве, потом это перешло в плоскость судебных разбирательств. Я всегда говорил, что развод – это абсолютно вторично в данном споре. Первично – это актив, который каждый захочет захватить. Очевидно те, кто обеспечивал безопасность, тоже были готовы к тому, что такое может произойти. Потому что в период конфликтов разведывательные мероприятия проводят обе стороны. Поэтому это тревожный сигнал перерастания данного конфликта в активную форму. Главное, чтобы не пострадали невинные люди, которые могут оказаться рядом. А те, кого привлекают Бакальчуки к решению этого спора, должны быть готовы к тому, что у них могут попросить в какой-то момент где-то преступить закон», - поделился мнением собеседник НСН.
Ранее в правоохранительных органах сообщили, что после инцидента у офиса Wildberries в Москве задержали 10 человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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