Бакальчук подал заявку на регистрацию товарного знака RWB
Предприниматель Владислав Бакальчук подал заявку на регистрацию товарного RWB,чтобы не допустить смены названия ООО «РВБ», пишет РИА Новости.
Заявка подана в Федеральную службу по интеллектуальной собственности. По словам Бакальчука, он намерен не допустить переименования «РВБ» в RWB.
«Буду защищать интересы своего семейного бизнеса всеми законными способами», - сказал Бакальчук.
В июне маркетплейс Wildberries и группа Russ учредили совместную компанию «РВБ». Маркетплейсу в нем принадлежит 65% принадлежит Wildberries. Позже выяснилось, что «РВБ» намерено принять на себя все обязательства перед партнерами Wildberries, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru