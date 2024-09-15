Бакальчук подал заявку на регистрацию товарного знака RWB

Заявка подана в Федеральную службу по интеллектуальной собственности. По словам Бакальчука, он намерен не допустить переименования «РВБ» в RWB.

«Буду защищать интересы своего семейного бизнеса всеми законными способами», - сказал Бакальчук.

В июне маркетплейс Wildberries и группа Russ учредили совместную компанию «РВБ». Маркетплейсу в нем принадлежит 65% принадлежит Wildberries. Позже выяснилось, что «РВБ» намерено принять на себя все обязательства перед партнерами Wildberries, передает «Радиоточка НСН».

