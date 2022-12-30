Гости «Путешествия в Рождество» могут записать поздравления для участников СВО

Одной из главных тем фестиваля «Путешествие в Рождество» в 2022 году стала поддержка российских военных, сообщает пресс-служба московского правительства.

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В оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» заявили, что все гости мероприятия смогут создать открытки и записать поздравления для участников специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Такие приветствия и открытки героям осенью писали гости программы, посвященной Дню народного единства. Идея сказать теплые слова от самого сердца понравилась москвичам, поэтому было решено снова организовать сбор таких поздравлений», - уточнили в пресс-службе.

Также записать своё обращение смогут посетители Пушкинской набережной, где открыли настоящую студию, а профессионалы помогут гостям сделать поздравление ярким.

Ранее дети участников спецоперации из различных российских регионов посетили ёлку Мэра Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:МоскваНовый ГодПоздравлениеВоеннослужащиеСпецоперация
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