Госдума приняла закон о льготах на поступление в вузы для участников СВО и их детей

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон, по которому отдельные участники военной операции и их дети смогут получить бюджетные места в вузах в рамках квоты, которая составит 10%, сообщает ТАСС.

«Поступить по квоте смогут герои России и лица, награжденные тремя орденами Мужества. Они будут поступать без вступительных экзаменов. Кроме того, закон вводит квоту в 10% на приоритетное зачисление в университеты для детей военнослужащих, которые получили ранения, увечья и контузии в зоне боевых действий», - уточняется в тексте закона.

Мишустин: прорабатываются дополнительные льготы для мобилизованных

В июле в Минобрнауки анонсировали увеличение квот на поступление в вузы РФ для выпускников школ из ДНР и ЛНР с 18 тыс. до 23 тыс. мест.

Ранее в Госдуме предложили заморозить начисление транспортного налога мобилизованным, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:МобилизациявузыСпецоперацияЛьготы
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