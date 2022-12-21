Госдума приняла закон о льготах на поступление в вузы для участников СВО и их детей

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон, по которому отдельные участники военной операции и их дети смогут получить бюджетные места в вузах в рамках квоты, которая составит 10%, сообщает ТАСС.

«Поступить по квоте смогут герои России и лица, награжденные тремя орденами Мужества. Они будут поступать без вступительных экзаменов. Кроме того, закон вводит квоту в 10% на приоритетное зачисление в университеты для детей военнослужащих, которые получили ранения, увечья и контузии в зоне боевых действий», - уточняется в тексте закона.