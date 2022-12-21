Госдума приняла закон о льготах на поступление в вузы для участников СВО и их детей
Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон, по которому отдельные участники военной операции и их дети смогут получить бюджетные места в вузах в рамках квоты, которая составит 10%, сообщает ТАСС.
«Поступить по квоте смогут герои России и лица, награжденные тремя орденами Мужества. Они будут поступать без вступительных экзаменов. Кроме того, закон вводит квоту в 10% на приоритетное зачисление в университеты для детей военнослужащих, которые получили ранения, увечья и контузии в зоне боевых действий», - уточняется в тексте закона.
В июле в Минобрнауки анонсировали увеличение квот на поступление в вузы РФ для выпускников школ из ДНР и ЛНР с 18 тыс. до 23 тыс. мест.
Ранее в Госдуме предложили заморозить начисление транспортного налога мобилизованным, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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