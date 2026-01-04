Госсекретарь США Марко Рубио не считает атаку на Венесуэлу военной операцией

Отвечая на обвинения в сокрытии информации от Конгресса, Рубио отверг утверждения о том, что он вводил законодателей в заблуждение, ранее обещая запросить их одобрение перед любыми военными действиями против Каракаса. Политик пояснил, что обещал получить одобрение Конгресса только в случае, если бы США собирались наносить военные удары в военных целях.

«Это было другое. Это была операция правоохранительных органов», - сказал Рубио, отвечая газете The Washington Post. Госсекретарь также упомянул обвинения против Мадуро, выдвинутые окружным судом Южного округа Нью-Йорка. В свою очередь, WP отметила, что Пентагон уведомил Конгресс об операции в Венесуэле лишь после её завершения.

Когда журналисты отметили, что бомбардировка территории суверенного государства, захват его лидера и заявления о намерении управлять страной могут восприниматься как военная операция, Рубио пояснил, что эти действия были направлены на поддержку Министерства юстиции США.

В ночь на 3 января США нанесли серию ударов по Каракасу - столице Венесуэлы. Президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны и вывезены за пределы страны. По словам генпрокурора США Памелы Бонди, Мадуро может предстать перед судом уже 5 января - ему грозят до четырёх пожизненных сроков за наркотерроризм, контрабанду кокаина и заговор с применением оружия против США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».