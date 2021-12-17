Госпогранкомитет: Польский военный попросил политического убежища в Белоруссии
17 декабря 202111:37
Военнослужащий из Польши, охранявший польско-белорусскую границу, попросил политического убежища в Белоруссии. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет республики.
По данным погранслужбы, попросивший убежища — Чечко Эмиль 1996 года рождения, пишет RT.
Как отметили в ведомстве, военный обратился с такой просьбой «в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru