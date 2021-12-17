Госпогранкомитет: Польский военный попросил политического убежища в Белоруссии

Военнослужащий из Польши, охранявший польско-белорусскую границу, попросил политического убежища в Белоруссии. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет республики.

С начала кризиса на границе в Польше были найдены тела восьми нелегальных мигрантов

По данным погранслужбы, попросивший убежища — Чечко Эмиль 1996 года рождения, пишет RT.

Как отметили в ведомстве, военный обратился с такой просьбой «в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ВоеннослужащиеПольшаБелоруссия
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