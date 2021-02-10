Господа, наденьте ваши маски

Сразу два российских региона приняли решение отменить обязательное ношение медицинских масок в общественных местах.

Первыми об этом объявили власти Удмуртии: с 12 февраля эта мера будет носить в республике рекомендательный характер. Глава региона Александр Бречалов объяснил это решение тем, что многие жители уже перенесли коронавирус. При этом он попросил тех, кто не переболел COVID-19, «поберечься» и все-таки использовать маски.

Примеру Удмуртии последовала Чеченская республика: об отмене обязательного режима ношения масок в общественных местах объявил глава региона Рамзан Кадыров. Он указал, что тщательный анализ показал, что эпидемиологическая обстановка в регионе складывается благоприятным образом. Рекомендации носить маски сохраняются для тех, кто входит в группы риска, еще не переболел коронавирусом или недавно сделал прививку, добавил Кадыров.

Поспешным сочли решение властей Удмуртии в соседнем с ней Татарстане.

«Решение неправильное. Даже если человек имеет антитела, он может быть носителем вируса», - сказал глава Татарстана Рустам Минниханов.

«Мы не сторонники таких быстрых и не совсем взвешенных решений», - добавила к этому замглавы управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина. По ее словам, в некоторых регионах уже были случаи, когда введенные из-за коронавируса ограничения преждевременно снимались, но затем приходилось вводить более жесткие меры. В самом Татарстане пока сохраняются масочный режим в закрытых помещениях и соблюдение социальной дистанции. О неготовности отменить масочный режим сообщили также власти Калининграда и Крыма.

Эпидемия останавливается при 70% людей в регионе, имеющих иммунитет, напомнил в эфире НСН врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Чтобы подсчитать текущий размер коллективной иммунной прослойки, нужно к количеству людей, уже контактировавших с вирусом, прибавить вакцинированных. Так, в Москве уже более 50% жителей имеют иммунитет к SARS-COV-2. С учетом нарастающей вакцинации к маю – июню коллективный иммунитет достигнет отметки в 70-80%, и маски можно будет оставить только в рекомендациях, указал Жемчугов.

Масочный режим, наряду с требованием о соблюдении социальной дистанции, действует на всей территории России с 28 октября прошлого года в соответствии с распоряжением Роспотребнадзора. И, как следует из слов, сказанных сегодня главой этого ведомства, отменять его никто пока не собирается. Маски необходимо продолжать носить, пока это требование не отменяется, заявила глава ведомства Анна Попова.

«Говорить о стабилизации ситуации можно только при условии неукоснительного соблюдения всех уже обязательных мер. Нужно носить маски, это требование не отменяется и пока не будет отменено», - заключила глава Роспотребнадзора.

По иронии судьбы, в тот же день стало известно, что Верховный суд РФ принял иск об отмене требования ношения медицинских масок.

