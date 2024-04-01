Госпиталю Росгвардии подарили прибор для диагностики заболеваний ЖКТ
Некоммерческий Фонд региональных и общественных связей приобрел для госпиталя Росгвардии дорогостоящий медицинский прибор «Гастроскан 01». Об этом рассказал президент фонда Александр Толкачев.
«Гастроскан 01» позволяет проводить длительное измерение кислотности одновременно в трёх точках желудочно-кишечного тракта у одного пациента.
«Мы смогли совместно со спонсорами организовать благотворительную поддержку и подарить один достаточно дорогой прибор «Гастроскан 01». Он был остро необходим и докторам, и больным», - пояснил Толкачев.
По его словам, в финансировании фонда принимают участие также организации и неравнодушные граждане. Дополнительный бюджет позволяет реализовать ряд программ, направленных на поддержку участников специальной военной операции, ветеранов МВД, Росгвардии и их семей.
Толкачев добавил, что фонд, созданный в 2003 году, также участвует в акции «Дети России-Детям Донбасса» при поддержке администрации президента. С 2015 года в ней приняло участие около 12 тысяч детей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru