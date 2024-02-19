Замминистра обороны вручила награды находящимся в госпитале участникам СВО

Участники специальной военной операции, находящиеся на лечении в Третьем центральном военном клиническом госпитале им. А.А.Вишневского, получили государственные награды, сообщает РИА Новости.

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Ордена и медали военнослужащим вручила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова, которая также провела личный приём по актуальным вопросам обеспечения социальными гарантиями.

«Отличившимся военнослужащим Татьяна Шевцова вручила семь государственных наград, в том числе два Ордена Мужества, медаль Жукова, две медали «Суворова» и две медали «За Отвагу», - уточнили в Минобороны РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин посмертно наградил званием Героя Российской Федерации комбата батальона «Терек» Владимира Попова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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