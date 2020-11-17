Госпитализацию Дмитрия Хрусталева сочли «коммерческим ходом»

Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков счел некорректным поставленный Хрусталеву диагноз «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления». Ситуация напомнила ему «коммерческий ход».

Ранее Хрусталев рассказал, что его госпитализировали после потери сознания в такси - по дороге из Санкт-Петербурга в Репино.

По словам артиста, врачи пришли к выводу, что у шоумена «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления».

