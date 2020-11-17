Госпитализацию Дмитрия Хрусталева сочли «коммерческим ходом»

Менеджер шоумена Дмитрия Хрусталева прокомментировала заявление врача-диетолога Алексея Ковалькова, который считает госпитализацию артиста «коммерческим ходом», сообщает «Газета.ру». со ссылкой на Анну Трегуб.

Она сообщила, что не знает, кто такой Ковальков, и ей абсолютно неинтересно, что думает диетолог по поводу диагноза врачей. При этом менеджер отметила, что диагноз артиста не устроил и он «будет проходить дополнительное обследование».

Дмитрий Хрусталев рассказал о своей госпитализации

Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков счел некорректным поставленный Хрусталеву диагноз «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления». Ситуация напомнила ему «коммерческий ход».

Ранее Хрусталев рассказал, что его госпитализировали после потери сознания в такси - по дороге из Санкт-Петербурга в Репино.

По словам артиста, врачи пришли к выводу, что у шоумена «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:ТелеведущийШоу-бизнес
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры