Госпитализацию Дмитрия Хрусталева сочли «коммерческим ходом»
Менеджер шоумена Дмитрия Хрусталева прокомментировала заявление врача-диетолога Алексея Ковалькова, который считает госпитализацию артиста «коммерческим ходом», сообщает «Газета.ру». со ссылкой на Анну Трегуб.
Она сообщила, что не знает, кто такой Ковальков, и ей абсолютно неинтересно, что думает диетолог по поводу диагноза врачей. При этом менеджер отметила, что диагноз артиста не устроил и он «будет проходить дополнительное обследование».
Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков счел некорректным поставленный Хрусталеву диагноз «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления». Ситуация напомнила ему «коммерческий ход».
Ранее Хрусталев рассказал, что его госпитализировали после потери сознания в такси - по дороге из Санкт-Петербурга в Репино.
По словам артиста, врачи пришли к выводу, что у шоумена «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления».
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