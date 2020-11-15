Дмитрий Хрусталев рассказал о своей госпитализации

«А очнулся уже через несколько часов в больнице, куда привез меня водитель, за что ему огромное спасибо!» — отметил Хрусталев.

По словам Хрусталева, врачи пришли к выводу, что у шоумена «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления».

Ведущий с сожалением отметил, что его увлечение диетами и погоней за молодостью на фоне ненормированного графика «перешло из разряда самосовершенствования в степень самоистязания», сообщает РИА Новости.

В планах Хрусталева ближайшие недели посвятить восстановлению здоровья.

Накануне стало известно, что Дмитрий Хрусталев госпитализирован в реанимацию Сестрорецка. Ведущего водили в искусственную кому из-за того, что он не мог самостоятельно дышать.

