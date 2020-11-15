Дмитрий Хрусталев рассказал о своей госпитализации

Российский телеведущий Дмитрий Хрусталев рассказал, что его госпитализировали после потери сознания в такси - по дороге из Санкт-Петербурга в Репино. Об этом он написал в своем Instagram.

Дмитрий Хрусталев попал в больницу

«А очнулся уже через несколько часов в больнице, куда привез меня водитель, за что ему огромное спасибо!» — отметил Хрусталев.

По словам Хрусталева, врачи пришли к выводу, что у шоумена «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления».

Ведущий с сожалением отметил, что его увлечение диетами и погоней за молодостью на фоне ненормированного графика «перешло из разряда самосовершенствования в степень самоистязания», сообщает РИА Новости.

В планах Хрусталева ближайшие недели посвятить восстановлению здоровья.

Накануне стало известно, что Дмитрий Хрусталев госпитализирован в реанимацию Сестрорецка. Ведущего водили в искусственную кому из-за того, что он не мог самостоятельно дышать.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:ГоспитализацияШоу-бизнес
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