Дмитрий Хрусталев рассказал о своей госпитализации
Российский телеведущий Дмитрий Хрусталев рассказал, что его госпитализировали после потери сознания в такси - по дороге из Санкт-Петербурга в Репино. Об этом он написал в своем Instagram.
«А очнулся уже через несколько часов в больнице, куда привез меня водитель, за что ему огромное спасибо!» — отметил Хрусталев.
По словам Хрусталева, врачи пришли к выводу, что у шоумена «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления».
Ведущий с сожалением отметил, что его увлечение диетами и погоней за молодостью на фоне ненормированного графика «перешло из разряда самосовершенствования в степень самоистязания», сообщает РИА Новости.
В планах Хрусталева ближайшие недели посвятить восстановлению здоровья.
Накануне стало известно, что Дмитрий Хрусталев госпитализирован в реанимацию Сестрорецка. Ведущего водили в искусственную кому из-за того, что он не мог самостоятельно дышать.
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