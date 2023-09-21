Госорганам РФ поставили не более 10% автомобилей «Москвич»
21 сентября 202321:45
Государственным органам России поставили не более 10% автомобилей «Москвич», рассказал коммерческий директор московского автозавода Александр Мигаль, передает ТАСС.
По его словам, все остальные «Москвичи» ушли в руки частных лиц. Этими словами Мигаль решил разрушить один из мифов, которых, по мнению представителя компании, вокруг бренда стало очень много.
Ранее стало известно, что Минпромторг России намерен закупить автомобили Lada Aura для нужд чиновников, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru