Гособвинение может запросить срок для Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы сегодня, 6 мая, должен приступить к прениям сторон по уголовному делу о драках в Москве с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом сообщает «Интерфакс». Источник отмечает, что сначала выступит сторона гособвинения, которая подведет итог судебному заседанию, следствию и предложит суду наказание для подсудимых. Также перед прокурором выступят защитники Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого, подчёркивает РЕН ТВ.
Ранее НСН сообщала, что Александр Кокорин во время конфликта с чиновником Минпромторга Денисом Паком в кафе в центре столицы был в состоянии аффекта. Об этом в суде заявила адвокат, подкрепив свои слова доказательствами, в частности, заключением психолога.
Как сообщает Москва 24, защита настаивает на том, что «игрок питерского клуба «Зенит» на протяжении нескольких месяцев находился в стрессовом состоянии», и ему было трудно управлять своими эмоциями
Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев проходят по делу о двух конфликтах, которые произошли в Москве с водителем Виталием Соловчуком и главной Минпромторга Денисом Паком в октябре прошлого года.
Футболисты Кокорин и Мамаев в настоящее время содержаться под стражей в СИЗО «Бутырка», подчёркивают Дни.ру.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей