Гособвинение может запросить срок для Кокорина и Мамаева

Пресненский суд Москвы сегодня, 6 мая, должен приступить к прениям сторон по уголовному делу о драках в Москве с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом сообщает «Интерфакс». Источник отмечает, что сначала выступит сторона гособвинения, которая подведет итог судебному заседанию, следствию и предложит суду наказание для подсудимых. Также перед прокурором выступят защитники Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого, подчёркивает РЕН ТВ.

Ранее НСН сообщала, что Александр Кокорин во время конфликта с чиновником Минпромторга Денисом Паком в кафе в центре столицы был в состоянии аффекта. Об этом в суде заявила адвокат, подкрепив свои слова доказательствами, в частности, заключением психолога.