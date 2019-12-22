Куценко рассказал, как чуть не стал президентом Украины

Куценко рассказал о долгих размышлениях, как бы повел себя, если бы стал украинским президентом. Или сыграл эту роль в кино. Актер назвал ее самой сложной в мире.

Осуществлению планов Гоши Куценко помешала болезнь матери.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский возглавлял киностудию «Квартал 95», снимался в фильмах и юмористических шоу.

Ранее депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров в беседе с НСН объяснил, как профессия шоумена помогла Зеленскому вести предвыборные дебаты.

