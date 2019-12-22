Куценко рассказал, как чуть не стал президентом Украины
Российский актер Гоша Куценко рассказал о своем желании стать президентом Украины. Об этом он поделился в интервью «Вечерней Москве».
«Я ведь когда-то хотел быть президентом Украины. Нет, правда, не смейтесь. Лет десять назад. Это даже обсуждалось достаточно серьезно», — заявил актер.
Куценко рассказал о долгих размышлениях, как бы повел себя, если бы стал украинским президентом. Или сыграл эту роль в кино. Актер назвал ее самой сложной в мире.
Осуществлению планов Гоши Куценко помешала болезнь матери.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский возглавлял киностудию «Квартал 95», снимался в фильмах и юмористических шоу.
Ранее депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров в беседе с НСН объяснил, как профессия шоумена помогла Зеленскому вести предвыборные дебаты.
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