Госдума запросила «быстрее» у СК инициативы по миграционному законодательству

Председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов направил в Следственный комитет запрос о законодательных инициативах в сфере миграционной политики, которые есть в ведомстве. Как подчеркнул парламентарий, СК просят ответить на запрос максимально быстро.

Руководитель СК Александр Бастрыкин в конце июня на Петербургском международном юридическом форуме высказал претензии к нижней палате парламента в плане принятия новых законов по мигрантам на фоне осложнения ситуации в данной сфере.

«Мигранты раздора»: Кто обиделся на Бастрыкина, назвавшего Думу «дурой»

В свой речи глава СК назвал Госдуму «Госдурой», повторив известной выражение журналиста Владимира Познера. После этого спикео нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Бастрыкин этим оскорбил избирателей.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 3 июля ряд депутатов предложили пригласить главу СК на заседание для обсуждения актуальных направлений миграционной политики.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости Павел Лисицын
ТЕГИ:Следственный КомитетГосдумаМиграция

Горячие новости

Все новости

партнеры