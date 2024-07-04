Госдума запросила «быстрее» у СК инициативы по миграционному законодательству
Председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов направил в Следственный комитет запрос о законодательных инициативах в сфере миграционной политики, которые есть в ведомстве. Как подчеркнул парламентарий, СК просят ответить на запрос максимально быстро.
Руководитель СК Александр Бастрыкин в конце июня на Петербургском международном юридическом форуме высказал претензии к нижней палате парламента в плане принятия новых законов по мигрантам на фоне осложнения ситуации в данной сфере.
В свой речи глава СК назвал Госдуму «Госдурой», повторив известной выражение журналиста Владимира Познера. После этого спикео нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Бастрыкин этим оскорбил избирателей.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 3 июля ряд депутатов предложили пригласить главу СК на заседание для обсуждения актуальных направлений миграционной политики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru