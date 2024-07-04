Госдума запросила «быстрее» у СК инициативы по миграционному законодательству

Председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов направил в Следственный комитет запрос о законодательных инициативах в сфере миграционной политики, которые есть в ведомстве. Как подчеркнул парламентарий, СК просят ответить на запрос максимально быстро.

Руководитель СК Александр Бастрыкин в конце июня на Петербургском международном юридическом форуме высказал претензии к нижней палате парламента в плане принятия новых законов по мигрантам на фоне осложнения ситуации в данной сфере.