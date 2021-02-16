Госдума запретила высаживать из транспорта детей-«зайцев»
Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который вводит запрет на высаживание из общественного транспорта детей младше 16 лет за неоплаченный проезд.
До сих пор действовали правила, которые разрешали высаживать пассажиров младше 16 лет в случае неоплаченного проезда, если при них нет сопровождающих. Как отметил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, по мнению депутатов, оставлять ребенка из-за неоплаченного проезда одного на дороге недопустимо, поскольку это опасно для его жизни и здоровья.
Кроме того, принятые поправки дают право субъектам федерации самим определять порядок контроля оплаты проезда. Сейчас он устанавливается только на федеральном уровне.
Законопроект также разрешает коллизию, если пассажир не предъявил билет и решил покинуть транспорт. В этом случае оплата начисляется за проезд до ближайшей остановки с точки отправления безбилетника. Если определить место посадки невозможно, в расчет берется начальный пункт маршрута.
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