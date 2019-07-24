Госдума запретила выдавать микрозаймы под залог жилья
Государственная дума проголосовала в третьем, окончательном чтении за законопроект, который запрещает всем частным микрофинансовым организациям выдавать займы гражданам под залог их жилья. Как отмечает Газета.ру, теперь частные организации лишены возможности отбирать у должников жильё.
Как сообщает Москва 24, депутаты сочли недопустимым ситуацию, когда человек теряет свое единственное жилье из-за незначительного по сравнению с его стоимостью микрокредита. Закон позволит прекратить волну жилищного рейдерства в регионах.
В то же время, действие документа не распространяется на микрофинансовые организации, где учредителями, акционерами или участниками выступает государство, регионы или муниципалитеты.
В новом законе также значительно увеличен размер собственных средств МФО, дающий право на выдачу кредитов. Он определён в 5 миллионов рублей, вместо действующих 10 тысяч рублей. Кроме того, расширены функции регулирования деятельности микрофинансовых организаций Центробанком.
Закон должен начать действовать с 1 октября текущего года.
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