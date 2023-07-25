Госдума одобрила штрафы до 500 тысяч рублей за неоказание содействия при мобилизации
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие введение штрафов за неоказание содействия военкоматам при объявлении мобилизации.
Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, за отсутствие своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву, на сборные пункты или в воинские части, либо неоказание содействия, для должностных лиц предусматривается административный штраф от 60 тысяч до 80 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 400 тысяч до 500 тысяч рублей.
Таким же будет размер штрафов за неисполнение обязанности по организации или обеспечению поставки техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации.
При непредставлении в военкомат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, а также за неоповещение о повестках и необеспечение возможности своевременно явиться по вызову, вводятся штрафы для должностных лиц от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 350 тысяч до 400 тысяч рублей.
Принятые поправки начнут действовать с 1 октября 2023 года.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать законопроект о повышении призывного возраста, сославшись на то, все объяснения на этот счет уже даны профильными ведомствами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru