Госдума одобрила штрафы до 500 тысяч рублей за неоказание содействия при мобилизации

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, за отсутствие своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву, на сборные пункты или в воинские части, либо неоказание содействия, для должностных лиц предусматривается административный штраф от 60 тысяч до 80 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 400 тысяч до 500 тысяч рублей.

Таким же будет размер штрафов за неисполнение обязанности по организации или обеспечению поставки техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации.

При непредставлении в военкомат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, а также за неоповещение о повестках и необеспечение возможности своевременно явиться по вызову, вводятся штрафы для должностных лиц от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 350 тысяч до 400 тысяч рублей.

Принятые поправки начнут действовать с 1 октября 2023 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать законопроект о повышении призывного возраста, сославшись на то, все объяснения на этот счет уже даны профильными ведомствами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».