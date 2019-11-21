Госдума запретила продажу гаджетов без российского ПО

В свою очередь, аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин в эфире НСН высказал мнение, что запрет продажи гаджетов без российского ПО приведёт к уходу с рынка РФ продукции Apple.

«На "Андроиде" это возможно. Если мы говорим про Apple, это невозможно чисто технически. Соответственно, Apple будет каким-то образом из этой ситуации выходить. Согласиться с этими требованиями Apple не сможет. Если они это сделают, за нами пойдут другие страны – Азия, Китай, Европа. Пока что единственный выход, который у них есть – отказаться от официальных продаж в России. Уйти с российского рынка де-факто. Негативный сценарий для всех нас, но свято место пусто не бывает, их место займут другие», - отметил эксперт.

