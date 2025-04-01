Путин подписал закон о сдаче ОГЭ по двум предметам в трех регионах
Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий проведение эксперимента по сдаче Основного государственного экзамена в 2025 году по двум предметам в трех субъектах РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Так, особый порядок проведения ОГЭ и приема по программам среднего и среднего профессионального образования будет действовать в Москве, Санкт-Петербурге, Липецкой области. В этих регионах учащиеся, планирующие поступать в техникум или колледж, для получения аттестата должны будут сдать экзамены лишь по русскому языку и математике.
Региональные власти установят специальное правовое регулирование отношений, связанных с проведением итоговой аттестации и приемом на обучение в рамках программ среднего общего образования и СПО.
Эксперимент завершится 31 декабря текущего года.
Ранее планировалось, что особый порядок сдачи ОГЭ и приема на обучение в колледжи будет действовать в 12 регионах. Однако позже Госдума сократила список субъектов-участников, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru