Путин подписал закон о сдаче ОГЭ по двум предметам в трех регионах

Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий проведение эксперимента по сдаче Основного государственного экзамена в 2025 году по двум предметам в трех субъектах РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, особый порядок проведения ОГЭ и приема по программам среднего и среднего профессионального образования будет действовать в Москве, Санкт-Петербурге, Липецкой области. В этих регионах учащиеся, планирующие поступать в техникум или колледж, для получения аттестата должны будут сдать экзамены лишь по русскому языку и математике.

Региональные власти установят специальное правовое регулирование отношений, связанных с проведением итоговой аттестации и приемом на обучение в рамках программ среднего общего образования и СПО.

Эксперимент завершится 31 декабря текущего года.

Ранее планировалось, что особый порядок сдачи ОГЭ и приема на обучение в колледжи будет действовать в 12 регионах. Однако позже Госдума сократила список субъектов-участников, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

