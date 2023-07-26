Госдума запретила использовать иностранную электронную почту при регистрации на российских сайтах
Депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении запрет на использование иностранных ресурсов для регистрации и аутентификации на российских сайтах.
В пресс-службе нижней палаты парламента уточнили, что поправки вносятся в федеральные законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи».
Согласно новым нормам, которые вступят в силу с 1 декабря 2023 года, российские сайты и приложения должны использовать в качестве идентификатора российских пользователей российский номер телефона, электронную почту в доменах .ru и .рф, а также портал «Госуслуги» или биометрию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru