Госдума запретила использовать иностранную электронную почту при регистрации на российских сайтах

В пресс-службе нижней палаты парламента уточнили, что поправки вносятся в федеральные законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи».

Согласно новым нормам, которые вступят в силу с 1 декабря 2023 года, российские сайты и приложения должны использовать в качестве идентификатора российских пользователей российский номер телефона, электронную почту в доменах .ru и .рф, а также портал «Госуслуги» или биометрию.

