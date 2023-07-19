Росгвардейцам могут запретить размещать в интернете фото и информацию о своей семье
Бойцам Росгвардии могут запретить размещать в интернете фото, видео и другую информацию о своей семье, следует из поправок.
Также Росгвардейцы не смогут делиться информацией о себе, своей семье и деятельности войск со СМИ.
Накануне Госдума одобрила в первом чтении законопроект о наделении Росгвардии правом иметь на вооружении военную технику.
Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что что в распоряжении службы появятся тяжелые вооружения и танки, этот вопрос уже обсуждался с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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