Росгвардейцам могут запретить размещать в интернете фото и информацию о своей семье

Также Росгвардейцы не смогут делиться информацией о себе, своей семье и деятельности войск со СМИ.

Накануне Госдума одобрила в первом чтении законопроект о наделении Росгвардии правом иметь на вооружении военную технику.

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что что в распоряжении службы появятся тяжелые вооружения и танки, этот вопрос уже обсуждался с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

