Росгвардейцам могут запретить размещать в интернете фото и информацию о своей семье

Бойцам Росгвардии могут запретить размещать в интернете фото, видео и другую информацию о своей семье, следует из поправок.

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Также Росгвардейцы не смогут делиться информацией о себе, своей семье и деятельности войск со СМИ.

Накануне Госдума одобрила в первом чтении законопроект о наделении Росгвардии правом иметь на вооружении военную технику.

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что что в распоряжении службы появятся тяжелые вооружения и танки, этот вопрос уже обсуждался с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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