Госдума запретила иностранцам проводить экскурсии

Закон также обязывает экскурсоводов и гидов-переводчиков проходить обязательную аттестацию раз в пять лет. При этом работникам сферы туризма разрешается осуществлять свою деятельность лишь в регионе аттестации. В случае если человек планирует работать на национальных маршрутах в нескольких регионах, решение будет выносить межрегиональная комиссия.

Для работы экскурсоводом гражданин России должен иметь среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю работы. Для гидов-переводчиков обязательно свободное владение иностранным языком.

Закон вступит в силу с 1 июля 2022 года. Согласно законодательному акту, Ростуризм на своем сайте будет вести единый федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков.

