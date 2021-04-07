Госдума запретила иностранцам проводить экскурсии
Государственная Дума в третьем, окончательном чтении приняла закон, запрещающий иностранцам работать экскурсоводами. Об этом сообщается на сайте законодательного органа России.
Иностранцы не допускаются к проведению экскурсий на территории России, кроме выходцев из стран, заключивших особые соглашения с правительством. Отмечается, что люди, не имеющие гражданства РФ, могут продолжить работать инструкторами-проводниками.
Закон также обязывает экскурсоводов и гидов-переводчиков проходить обязательную аттестацию раз в пять лет. При этом работникам сферы туризма разрешается осуществлять свою деятельность лишь в регионе аттестации. В случае если человек планирует работать на национальных маршрутах в нескольких регионах, решение будет выносить межрегиональная комиссия.
Для работы экскурсоводом гражданин России должен иметь среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю работы. Для гидов-переводчиков обязательно свободное владение иностранным языком.
Закон вступит в силу с 1 июля 2022 года. Согласно законодательному акту, Ростуризм на своем сайте будет вести единый федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков.
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