Тунис заявил о готовности принять российских туристов

Министр туризма Туниса Хабиб Аммар заявил, что российским туристам для въезда в страну будет достаточно отрицательного теста на коронавирус, сообщает РИА Новости.

По его словам, власти Туниса приветствуют решение разрешить «Аэрофлоту» выполнять семь рейсов в неделю, и положительно отнесутся к желанию российской авиакомпнии увеличить число рейсов в страну.

«Мы также приветствуем любую другую российскую компанию, которая хотела бы работать в Тунисе, и российских инвесторов, которые захотели бы вкладывать средства в туристический сектор», - отметил Аммар.

Ранее в Тунисе одобрили применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщают «Невские новости». Разрешение было выдано после комплексного изучения представленного производителем досье, а также проведенных разносторонних тестов.