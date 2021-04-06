Тунис заявил о готовности принять российских туристов
Министр туризма Туниса Хабиб Аммар заявил, что российским туристам для въезда в страну будет достаточно отрицательного теста на коронавирус, сообщает РИА Новости.
По его словам, власти Туниса приветствуют решение разрешить «Аэрофлоту» выполнять семь рейсов в неделю, и положительно отнесутся к желанию российской авиакомпнии увеличить число рейсов в страну.
«Мы также приветствуем любую другую российскую компанию, которая хотела бы работать в Тунисе, и российских инвесторов, которые захотели бы вкладывать средства в туристический сектор», - отметил Аммар.
Ранее в Тунисе одобрили применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщают «Невские новости». Разрешение было выдано после комплексного изучения представленного производителем досье, а также проведенных разносторонних тестов.
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