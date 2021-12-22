Госдума ввела уголовную ответственность за злостное нарушение ПДД

Государственная дума приняла во втором и сразу в третьем, окончательном, чтении законопроект об уголовной ответственности за злостные нарушения правил дорожного движения. Уголовный кодекс, таким образом, дополняется новой статьей.

Ответственность будет наступать, в частности, за превышение скорости на величину более 60 километров в час, за выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути, если нарушитель ранее два раза привлекался к административному наказанию за аналогичные правонарушения и был лишен прав.

Штраф в таком случае составит от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере доходов осужденного за период от года до двух. Предусмотрены также обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Согласно одной из принятых поправок, гражданам, которые имеют судимость по новой статье, грозит штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере доходов осужденного за период от двух до трех лет. Санкции также предусматривают исправительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

Положения новой статьи не включают случаи фиксации нарушений дорожными камерами.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное НаказаниеПДДГосдума
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