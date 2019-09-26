Госдума ввела штрафы до 1 млн рублей за незаконные детские лагеря

26 сентября 201917:45

Депутаты Госдумы приняли пакет законов, которые предусматривают изменения в правовом регулировании организации отдыха детей. В пресс-службе нижней палаты парламента отметили, что поправки предусматривают введение региональных реестров организаций отдыха и оздоровления детей. Те из них, которые не попадут в реестр, оказывать услуги не смогут.

Штрафы для нелегальных детских лагерей составят от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Целью законопроектов является обеспечение безопасных условий для детей во время отдыха, а также выявление организаций, которые ведут незаконную деятельность в этой сфере.

Ранее стало известно о ряде трагических инцидентов в детских лагерях. Так, в июне 2016 года в Карелии во время шторам на Сямозере перевернулась лодка, погибли 14 детей. Всего в поход из оздоровительного лагеря отправились 47 детей и четверо сопровождающих взрослых

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А летом этого года в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае произошел пожар. В огне сгорело 20 палаток. На месте погибла 11-летняя девочка, еще трое умерли в больнице от ожогов. Всего в лагере находились 189 детей.

Ранее НСН писала, что МЧС собирается разработать требования к пожарной безопасности материалов для туристических палаток. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что надзорные подразделения МЧС будут проводить профилактические рейды по палаточным лагерям. Кроме того, в МЧС отметили, что на территории нашей страны летом этого года планировалась работа 1390 лагерей палаточного типа.

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ФОТО: pixabay.com
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