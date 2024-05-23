Бастрыкину доложат о расследовании в отношении водителей автобусов в Подмосковье

В сообщении говорится, что на одном из федеральных телеканалов был показан сюжет о том, что в Московской области водители маршруток и автобусов заставляют пассажиров оплачивать проезд наличными деньгами. В случае отказа выполнять это незаконное требование, гражданам не только угрожают, но и выгоняют их из общественного транспорта.

Авторы сюжета указали, что требуя платить за проезд наличными водители уходят от уплаты налогов и сборов.

«Глава ведомства дал поручение... представить доклад по доводам, изложенным в сюжете, и о ходе организованных проверок. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета», - заключили в пресс-службе.

Ранее глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что два типа устройств для безналичной оплаты, произведенных в Москве, внесли в реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

