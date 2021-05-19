Госдума ввела ответственность для журналистов за цитирование «несуществующих СМИ»
Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, вводящий для журналистов ответственность за цитирование СМИ, главных редакторов которых невозможно установить.
"Если главреда другого СМИ нельзя установить, то это не СМИ, а выдумки тех, кто хочет создать нечто и прикрыться цитированием", - сказал ТАСС один из авторов законопроекта, первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.
По его словам, изменения в закон вносятся для того, чтобы журналисты не ссылались на несуществующие СМИ.
В настоящее время журналисты не несут ответственности за распространение ложных сведений, если это происходит из-за «дословного цитирования» текстов других СМИ.
Принятый Госдумой законопроект предполагает освобождение журналистов от ответственности только в том случае, если можно установить главного редактора цитируемого СМИ и привлечь его к ответственности.
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