Госдума ввела ответственность для журналистов за цитирование «несуществующих СМИ»

Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, вводящий для журналистов ответственность за цитирование СМИ, главных редакторов которых невозможно установить.

"Если главреда другого СМИ нельзя установить, то это не СМИ, а выдумки тех, кто хочет создать нечто и прикрыться цитированием", - сказал ТАСС один из авторов законопроекта, первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

По его словам, изменения в закон вносятся для того, чтобы журналисты не ссылались на несуществующие СМИ.

В настоящее время журналисты не несут ответственности за распространение ложных сведений, если это происходит из-за «дословного цитирования» текстов других СМИ.

Принятый Госдумой законопроект предполагает освобождение журналистов от ответственности только в том случае, если можно установить главного редактора цитируемого СМИ и привлечь его к ответственности.

