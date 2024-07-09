Госдума ввела отсрочку от призыва для сотрудников прокуратуры и СК

Госдума в ходе пленарного заседания приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который предоставляет отсрочку от призыва на военную службу сотрудникам прокуратуры, а также следственных органов и учреждений Следственного комитета.

Правительство внесло документ в Госдуму в феврале. Депутаты приняли эту инициативу в первом чтении в апреле. Закон дополняется тем, что предоставляет отсрочку от призыва на военную службу сотрудникам прокуратуры и Следственного комитета с высшим образованием и специальными званиями, аналогично уже существующим нормам для служащих МВД, противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения и таможни.

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Также законопроект освобождает от военных сборов сотрудников прокуратуры и Следственного комитета, занимающих должности с присвоением спецзваний или классных чинов. Военнослужащие по контракту могут быть досрочно уволены для перехода на службу в эти органы. Нововведения вступят в силу с 1 сентября 2024 года, отмечает «ФедералПресс».

Помимо этого, сотрудники прокуратуры, Следственного комитета и таможни будут ставиться на специальный воинский учет, порядок которого определит правительство. Такие нормы уже применяются к служащим ОВД, Росгвардии, ФССП, противопожарной службы и ФСИН, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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