Госдума ввела отсрочку от призыва для сотрудников прокуратуры и СК
Госдума в ходе пленарного заседания приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который предоставляет отсрочку от призыва на военную службу сотрудникам прокуратуры, а также следственных органов и учреждений Следственного комитета.
Правительство внесло документ в Госдуму в феврале. Депутаты приняли эту инициативу в первом чтении в апреле. Закон дополняется тем, что предоставляет отсрочку от призыва на военную службу сотрудникам прокуратуры и Следственного комитета с высшим образованием и специальными званиями, аналогично уже существующим нормам для служащих МВД, противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения и таможни.
Также законопроект освобождает от военных сборов сотрудников прокуратуры и Следственного комитета, занимающих должности с присвоением спецзваний или классных чинов. Военнослужащие по контракту могут быть досрочно уволены для перехода на службу в эти органы. Нововведения вступят в силу с 1 сентября 2024 года, отмечает «ФедералПресс».
Помимо этого, сотрудники прокуратуры, Следственного комитета и таможни будут ставиться на специальный воинский учет, порядок которого определит правительство. Такие нормы уже применяются к служащим ОВД, Росгвардии, ФССП, противопожарной службы и ФСИН, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стали известны детали нападении на сотрудницу «Матч ТВ» в Москве
- В Кремле заявили о появлении новых идей по миру на Украине после визита Моди
- Талызина раскритиковала Богомолова за переименование Театра Виктюка
- Духовное управление мусульман Татарстана одобрило проект «Халяльный кешбэк»
- Депутат Журавлев призвал признать Пугачеву иноагентом за пост о больнице в Киеве
- Путин и Моди договорились продвигать русский и индийский языки
- Суд в Москве заочно арестовал Юлию Навальную
- Семилетний мальчик утонул в районе водохранилища в Башкирии
- Жителей некоторых сел в Белгородской области освободили от платы за ЖКХ
- Актрису Троянову внесли в перечень террористов и экстремистов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru