Госдума ввела отсрочку от призыва для сотрудников прокуратуры и СК

Госдума в ходе пленарного заседания приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который предоставляет отсрочку от призыва на военную службу сотрудникам прокуратуры, а также следственных органов и учреждений Следственного комитета.

Правительство внесло документ в Госдуму в феврале. Депутаты приняли эту инициативу в первом чтении в апреле. Закон дополняется тем, что предоставляет отсрочку от призыва на военную службу сотрудникам прокуратуры и Следственного комитета с высшим образованием и специальными званиями, аналогично уже существующим нормам для служащих МВД, противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения и таможни.