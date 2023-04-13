Госдума вернула авторам законопроект Гайдара и Немцова об исключении смертной казни из УК

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента в 2001 году. Среди его авторов — ныне покойные оппозиционер Борис Немцов (застрелен 27 февраля 2015 года) и идеолог реформ 1990-х годов Егор Гайдар (умер в 2009 году).

В 2001 году предлагалось принять законопроект в первом чтении. В 2004 и 2012 годах на его рассмотрение назначался ответственный комитет, а в 2014 году подпись под ним отозвала сенатор Елена Мизулина. Кроме того, ответственный комитет назначался в 2016 и 2021 годах.

Предложение вернуть документ авторам поступило 10 апреля 2023 года, а 12 апреля соответствующее решение было принято Советом Госдумы.

Ранее член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод заявил, что отмена моратория на смертную казнь не снизит рост числа насильственных преступлений, к тому же, человеческая жизнь — слишком высокая цена за ошибку. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

