Госдума: В школах может появиться оценка за поведение

В Госдуму 12 февраля внесут проект закона о введении в школах оценки за поведение, сообщает РИА Новости.

Инициатива принадлежит депутатам от фракции «Справедливая Россия — За правду». Суть инициативы заключается во введении аттестационного отзыва о поведении школьников. Это будет дневник социального поведения, который поможет школьникам понять, что важно быть вежливыми, уметь слушать и работать в команде.

По словам парламентариев, негативный отзыв станет сигналом родителям, что они недоглядели и должны срочно заняться воспитанием своих детей. Отмечается, что сегодня ученики хамят учителям, относятся к ним с пренебрежением. Инициатива, в случае принятия, поможет остановить это.

Ранее стало известно, что депутаты Государственной Думы ждут от правительства конкретных предложений, которые помогут снизить нагрузку на школьников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

