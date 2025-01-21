Госдума в первом чтении приняла запрет на онлайн-обучение медиков

Также депутаты предлагают утвердить единые программы для обучения на медицинские специальности, чтобы не допускать разночтений в частных организациях.

С 1 сентября 2026 года вузы в России перейдут на новую систему высшего образования. Так, в РФ будет три уровня этой ступени образования: базовое высшее, высшее специализированное и аспирантура. Магистратура со следующего года в России будет существенно реформирована. Сроки обучения для студентов первого уровня составят от пяти до шести лет, второго — от одного до трех лет. По окончании обоих уровней обучения студенты смогут поступить на третью ступень, передает «Радиоточка НСН».

