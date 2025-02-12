Госдума в первом чтении приняла проект о сдаче ОГЭ по двум предметам в пилотных регионах

Госдума в первом чтении приняла законопроект о сдаче двух предметов на Основном государственном экзамене (ОГЭ) в пилотных регионах. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

К эксперименту подключится Москва, Санкт-Петербург, Ростовская, Тюменская область и Северная Осетия. Рособрнадзор ранее также поддержал законопроект.

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По стандартной схеме девятиклассники сдают русский и математику, а также еще два предмета по выбору. Новый вариант будет доступен ребятам, которые не собираются продолжать обучение в школе после девятого класса. В дальнейшем эксперимент могут расширить на другие регионы.

Сокращение числа обязательных предметов для сдачи ОГЭ позволит школам чаще отказывать ученикам в их конституционном праве на получение среднего образования, заявил ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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