Госдума в первом чтении одобрила штраф за несообщение в военкомат о переезде

Речь идёт о переезде гражданина на новое место пребывания на срок более трёх месяцев, не подтверждённое регистрацией.

В настоящее время размер штрафа за данное правонарушение составляет до пяти тысяч рублей. Авторы инициативы предлагают установить его в размере от 10 до 20 тысяч рублей.

Ранее член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что в рамках весеннего призыва в армию в 2025 году никаких особых изменений не предвидится, сообщает «Свободная пресса».