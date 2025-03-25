Госдума в первом чтении одобрила штраф за несообщение в военкомат о переезде

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, ужесточающий ответственность граждан за несообщение в военкомат сведений о переезде. Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, инициатива вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

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Речь идёт о переезде гражданина на новое место пребывания на срок более трёх месяцев, не подтверждённое регистрацией.

В настоящее время размер штрафа за данное правонарушение составляет до пяти тысяч рублей. Авторы инициативы предлагают установить его в размере от 10 до 20 тысяч рублей.

Ранее член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что в рамках весеннего призыва в армию в 2025 году никаких особых изменений не предвидится, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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