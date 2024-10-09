СМИ: Боец ВСУ привез на Украину вирус Марбург

Его привез боец Вооруженных сил, который проходил обучение в Польше перед отправкой на поле боя. Военный мог заразиться в госпитале в Щецине, который граничит с Германией. Впоследствии у него обнаружили симптомы Марбурга — в их числе идущая из глаз кровь и диарея.

Солдат находится под наблюдением в больнице под Львовом. На карантин были также помещены несколько его сослуживцев.

Вакцина от вируса Марбург в первую очередь необходима странам Африки, в которых наблюдаются вспышки заболевания, заявил НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

